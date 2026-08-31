Eigentlich ist Pfisterer eine Börsen-Erfolgsstory. Denn die am 14. Mai 2025 erstmals gehandelte Pfisterer-Aktie (PFSE21) wurde zu 27,00 Euro ausgegeben. Anschließend marschierte das Papier bis auf 113,00 Euro durch. Zuletzt ging es aber relativ deutlich abwärts: Trotz guter Zahlen setzen Gewinnmitnahmen ein, so dass der Titel aktuell bei rund 70,00 Euro notiert. Speziell die zuletzt vorgelegten Halbjahres-Zahlen sorgen aber dafür, dass die Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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