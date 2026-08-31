Die Stadtwerke Stuttgart treiben den Bau eines Umschlagsplatzes für grünen Wasserstoff am Neckarhafen in Wangen voran und installieren vier neue Speicher. Sie können ein Volumen von mehr als 300 Kubikmeter aufnehmen. Der Green Hydrogen Hub Stuttgart (GH2S) in Stuttgart-Wangen nimmt weiter Form an. Wie die Stadtwerke Stuttgart mitteilten, wurden mittlerweile vier rund 65 Tonnen schwere und 22 Meter hohe Niederdruckspeicher aufgestellt. Zuvor hatte das kommunale Unternehmen den Bau der Pipeline zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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