EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 - 17. Zwischenmeldung

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



31.08.2026 / 11:18 CET/CEST

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Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 -

17. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 6. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn der 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 bekannt. Mit Bekanntmachung vom 20. August 2026 teilte die Beiersdorf Aktiengesellschaft mit, dass diese 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 erweitert wurde.

In der Zeit vom 24. August 2026 bis zum 28. August 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 insgesamt 280.900 Aktien erworben.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026/2027

Datum Aggregiertes Volumen

(Anzahl der Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 24.08.2026 33.884 80,7970 XETA 24.08.2026 944 80,0996 TQEX 24.08.2026 21.928 80,8074 CEUX 24.08.2026 244 80,1689 AQEU 25.08.2026 19.718 80,7960 XETA 25.08.2026 6.641 80,7729 TQEX 25.08.2026 19.275 80,7965 CEUX 25.08.2026 11.366 80,8158 AQEU 26.08.2026 21.533 81,2080 XETA 26.08.2026 6.209 81,2584 TQEX 26.08.2026 19.111 81,2195 CEUX 26.08.2026 8.547 81,1700 AQEU 27.08.2026 22.597 80,2422 XETA 27.08.2026 7.637 80,2404 TQEX 27.08.2026 15.652 80,2425 CEUX 27.08.2026 10.114 80,2558 AQEU 28.08.2026 22.100 80,9976 XETA 28.08.2026 10.311 81,0667 TQEX 28.08.2026 14.658 81,0432 CEUX 28.08.2026 8.431 81,0132 AQEU

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. Mai 2026 bis einschließlich 28. August 2026 erworben wurden, beträgt 1.168.051 Stück.

Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.