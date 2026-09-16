NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Die Branche habe sich im chinesischen Onlinehandel im August sehr unterschiedlich entwickelt, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Beiersdorf habe stark abgeschnitten, sowohl beim Absatz als auch bei den Marktanteilen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005200000
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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