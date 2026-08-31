Auch im SDAX gibt es zeitweilig Leckerbissen zu finden. Der Farben- und Dämmstoffspezialisten STO zum Beispiel konnte im ersten Halbjahr dem starken Wettbewerb und gestiegenen Kosten trotzen und das Ergebnis steigern: Der Umsatz stieg im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 3,7 % auf 805,5 Mio. Euro, bereinigt um Wechselkurseffekte lag das Wachstum bei 3,9 %. Das Ebit erhöhte sich um starke 20,6 % auf 30,5 Mio. Euro. Die Prognose für 2026 bestätigte STO nun, auf XETRA legte die STO-Aktie heute zeitweise über 4 % zu. Das schmeckt!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV
© 2026 Bernecker Börsenbriefe