Return und Vattenfall haben einen langfristigen Tolling-Vertrag für den Batteriespeicher "Sirius" mit 200 Megawatt Leistung und 800 Megawattstunden, der in Winschoten, nahe Groningen, entstehen soll, geschlossen. Gegen eine feste Gebührt sichert sich Vattenfall, die Kapazitäten für den Speicher. Die genaue Länge der Vertragsdauer teilten die Unternehmen zunächst nicht mit. Die kommerzielle Inbetriebnahme des Batteriespeichers ist für das vierte Quartal 2027 vorgesehen. Die Gesamtinvestition beziffert Return mit rund 180 Millionen Euro. Es handelt sich um einen der größten Batteriespeicher, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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