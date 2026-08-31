Paris / London / Zürich - Bei steigenden Zinsen am Anleihemarkt und höheren Ölpreisen hat der europäische Aktienmarkt zu Wochenbeginn einen schweren Stand. Mit recht ruhigem Handel machte sich auch der Feiertag in London bemerkbar. So gab der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bis zum späten Vormittag um 0,2 Prozent nach auf 6.471 Punkte. Ausserhalb des Euroraums büsste der Schweizer Leitindex SMI 0,2 Prozent ein auf 14.374 Punkte. Der Stoxx Europe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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