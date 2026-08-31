Bei Amazon ging es am Freitag ziemlich deutlich nach oben. Die Aktie legte rund +4% zu und gehörte damit zu den stärkeren großen Tech-Werten. Dahinter steckte vor allem eine neue Studie von Evercore, die zeigt, dass KI bei Amazon offenbar nicht nur Kosten verursacht, sondern im Handelsgeschäft bereits zusätzliche Käufe auslösen könnte. Evercore sieht deutlich mehr Potenzial bei Amazon Den direkten Auslöser für den Anstieg lieferte Evercore ISI. Analyst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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