Düsseldorf - Der Komiker und Entertainer Hape Kerkeling soll bei der zweitägigen Klausur der SPD-Bundestagsfraktion Ende der Woche den Abgeordneten Impulse für die weitere politische Arbeit auch in der Koalition geben. Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf die Fraktionsspitze. Auf Anfrage der Zeitung bestätigte diese: "Ja. Am Donnerstagnachmittag."
Der 61 Jahre alte Kerkeling ist inzwischen ein gefragter Redner. Bei der Verabschiedung des ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert (CDU) als Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung Ende Januar hielt er eine nachdenkliche und zugleich launige Rede mit einem eindringlichen Plädoyer für die Demokratie. Auch seine Ansprache zum 81. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald im April sorgte für Aufsehen.
Derzeit läuft zudem eine Petition, in der gefordert wird, Kerkeling im kommenden Jahr zum Bundespräsidenten zu wählen. Nach Angaben der "Rheinischen Post" haben bislang mehr als 142.000 Menschen unterzeichnet.
Der 61 Jahre alte Kerkeling ist inzwischen ein gefragter Redner. Bei der Verabschiedung des ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert (CDU) als Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung Ende Januar hielt er eine nachdenkliche und zugleich launige Rede mit einem eindringlichen Plädoyer für die Demokratie. Auch seine Ansprache zum 81. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald im April sorgte für Aufsehen.
Derzeit läuft zudem eine Petition, in der gefordert wird, Kerkeling im kommenden Jahr zum Bundespräsidenten zu wählen. Nach Angaben der "Rheinischen Post" haben bislang mehr als 142.000 Menschen unterzeichnet.
© 2026 dts Nachrichtenagentur