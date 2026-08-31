Der Bundesverband Windenergie schickt seine Service-GmbH in die Sanierung in Eigenverwaltung. Grund ist ein Einbruch bei der Nachfrage von Seminaren. Der Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) sieht die gesamte Branche vor anhaltenden Herausforderungen. "In zu vielen Unternehmen führt dies bereits zu Beschäftigungsabbau und vor allem auf breiter Front zur Senkung der Ausgaben für Aus- und Weiterbildungen sowie Marketingmaßnahmen", sagte BWE-Präsidentin Bärbel Heidebroek laut einer Mitteilung der Organisation.Diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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