Die Württembergische verwaltet ab Anfang September die bislang von der DGC Insurance Services GmbH (DGC, ehemals Cogitanda) verwalteten Cyberverträge direkt. Wie die Württembergische mitteilt, handelt es sich um eine vierstellige Anzahl von Verträgen. Kunden und Makler wurden entsprechend informiert. Laut Informationen, die AssCompact exklusiv vorliegen, übernimmt die Württembergische ab dem 01.09.2026 die Vertragsverwaltung von Cyberversicherungen, die bisher von der DGC Insurance GmbH (DGC, ehemals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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