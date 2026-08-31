Die Vonovia-Aktie notiert nahe ihrem Jahrestief. Während mehrere Analystenhäuser weiterhin zuversichtlich sind, bleibt Barclays skeptisch. Gleichzeitig zeigt sich das operative Geschäft des Immobilienkonzerns vergleichsweise stabil.Analysten mit unterschiedlichen Signalen Goldman Sachs hat sein Kursziel für Vonovia zwar reduziert, hält aber an der positiven Einstufung fest. Auch Jefferies und die Deutsche Bank bewerten die Aktie weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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