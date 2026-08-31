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WKN: FRE5EN | ISIN: DE000FRE5EN2 | Ticker-Symbol: FRE
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31.08.26 | 13:05
45,490 Euro
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Gesundheitswesen
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LEG IMMOBILIEN SE49,160-0,10 %
TAG IMMOBILIEN AG12,790-0,61 %
VONOVIA SE19,410-0,48 %
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