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ELMOS SEMICONDUCTOR SE143,00+4,17 %
HOCHTIEF AG430,80+0,76 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG58,81+2,40 %
JENOPTIK AG40,420+2,61 %
LEG IMMOBILIEN SE48,200-0,32 %
NORDEX SE40,820-0,22 %
OHB SE195,40-0,22 %
RWE AG59,76+0,72 %
SIEMENS ENERGY AG147,24+0,77 %
SILTRONIC AG79,30+3,93 %
SUSS MICROTEC SE74,60+6,08 %
TAG IMMOBILIEN AG12,130-2,30 %
VONOVIA SE18,695-0,31 %
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