Aktien -unterm Strich bleibt ein kleines Plus in dieser Woche in Frankfurt. Im Fokus lagen diese Woche die steigenden Anleihezinsen, 10-jährige US-Bonds über 5%. Und weiter hohe Erdöl und Gaspreise wegen eines weiterhin ungelösten Irankonflikts, den TACO vom Zuan gebrochenhat und nun nicht beendet bekommt. Und dann war noch das Treffen der beiden verbliebenen Weltmächte - vertreten durch zwei alte Männer, beide mit autokratischen Zügen. Ob dabei etwas herauskommt, was die Börsen kurzfrisitg steigen lassen könnte? Eher nicht. KI-Aktien konnten diese Woche teilweise wieder überzeugen, beispielsweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin