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mAbxience und Sandoz unterzeichnen Kooperationsvereinbarung zur weltweiten Förderung des Zugangs zu Biosimilars



19.09.2026 / 19:50 CET/CEST

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mAbxience und Sandoz haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, in deren Rahmen das Entwicklungs- und Herstellungsexpertise von mAbxience mit den globalen Vermarktungskapazitäten von Sandoz für einen geplanten Emicizumab-Biosimilar-Kandidaten gebündelt werden.

Das Emicizumab-Biosimilar erweitert die Pipeline von mAbxience im Bereich Hämophilie A und stärkt die Präsenz des Unternehmens im Bereich seltener Erkrankungen.

Die Vereinbarung steht im Einklang mit der Strategie von mAbxience, den Zugang von Patienten zu hochwertigen biologischen Arzneimitteln durch ausgewählte Partnerschaften auf den globalen Märkten zu erweitern. MADRID, 19. September 2026 /PRNewswire/ -- mAbxience, ein Unternehmen, an dem die Fresenius SE & Co. KGaA (XETR: FRE) (OTCM: FSNUY) mehrheitlich beteiligt ist und an dem Insud Pharma eine Minderheitsbeteiligung hält, sowie Sandoz (SIX: SDZ) (OTCQX: SDZNY), der weltweit führende Anbieter erschwinglicher Arzneimittel, gaben heute eine Lizenz-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Vermarktungsvereinbarung für einen Emicizumab-Biosimilar-Kandidaten bekannt. Die Kooperationsvereinbarung verbindet die bewährten Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten von mAbxience mit der globalen Vermarktungsreichweite von Sandoz und schafft damit die Voraussetzungen, den Zugang der Patienten zu diesem potenziellen hochwertigen biologischen Arzneimittel weltweit zu erweitern. Gemäß den Vertragsbedingungen wird mAbxience für die Entwicklung und Herstellung des vereinbarten Biosimilars in seinen hochmodernen, GMP-zertifizierten Anlagen in Spanien und Argentinien verantwortlich sein, während Sandoz die weltweiten exklusiven Vermarktungsrechte mit Ausnahme von Argentinien, Uruguay und Paraguay hält. Die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung bleiben vertraulich. Die Vereinbarung unterstreicht die wachsende Attraktivität der Entwicklungs- und Produktionsplattform von mAbxience, da sich die Gesundheitssysteme auf eine erhebliche Welle von Biologika vorbereiten, deren Exklusivität in den kommenden Jahren ausläuft. Emicizumab ist ein vorgeschlagener Biosimilar-Kandidat, der auf Hemlibra (Emicizumab) basiert, zur Behandlung von Hämophilie A indiziert ist und einen geschätzten globalen Referenzmarkt von etwa 5,7 Milliarden US-Dollar darstellt. Hämophilie A ist eine seltene genetische Erkrankung, die durch einen Mangel oder eine Fehlbildung des Faktors VIII, eines wichtigen Blutgerinnungsproteins, verursacht wird. Als häufigste Form der Hämophilie macht sie etwa 80 % aller Fälle weltweit aus und stellt nach wie vor einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf für Patienten und Gesundheitssysteme dar. Jürgen Van Broeck, CEO von mAbxience, sagte: "Diese Vereinbarung mit Sandoz ist eine bedeutende Anerkennung der Entwicklungs- und Produktionsplattform von mAbxience sowie der Fachkompetenz unserer Teams. Diese Vereinbarung verbindet unsere Kompetenzen mit der globalen Reichweite von Sandoz im Bereich der Biosimilars und ebnet den Weg für einen breiteren Zugang zur Behandlung für Patienten mit Hämophilie A. Zudem stärkt sie unsere Strategie, erstklassige Entwicklungs- und Produktionskapazitäten mit ausgewählten kommerziellen Partnerschaften zu kombinieren, um den Zugang der Patienten zu hochwertigen biologischen Arzneimitteln weltweit zu beschleunigen." Die Vereinbarung stärkt die Position von mAbxience als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Biosimilars mit Entwicklungs- und Produktionskapazitäten für komplexe Biologika weiter. Der geplante Emicizumab-Biosimilar-Kandidat würde die Präsenz von mAbxience im Bereich seltener Erkrankungen ausbauen und die wachsende Biosimilar-Pipeline des Unternehmens ergänzen, die sich über die Bereiche Onkologie, Immunologie, Knochenerkrankungen und andere Spezialgebiete erstreckt. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mabxience-und-sandoz-unterzeichnen-kooperationsvereinbarung-zur-weltweiten-forderung-des-zugangs-zu-biosimilars-302883830.html



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