Die mit enormer Spannung erwarteten Nvidia-Daten fielen überzeugend aus. Der Tech-Gigant ließ erst gar keine Zweifel an der Erfolgsgeschichte aufkommen. Entsprechend fiel auch die Reaktion der Aktie aus. Nvidia startete als Reaktion auf die Zahlen ein kleines Kursfeuerwerk. Und dennoch gibt es an der gegenwärtigen Konstellation etwas zu bemängeln, denn der Aktie gelang es nicht, einen entscheidenden Widerstand aufzubrechen.Nvidia mit starken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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