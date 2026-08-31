Peking - In China hat sich die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe auch dank des KI-Booms erholt. Ein am Montag von der Regierung veröffentlichter Indikator zur Stimmung der Einkaufsmanager ist gestiegen, deutet aber weiter auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hin. Der staatliche Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe legte im August im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 49,8 Zähler zu. Von Bloomberg befragte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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