As from September 01, 2026, Anoto Group AB will change issuer name and symbol.
Company name is INQ Group AB.
Old issuer name: Anoto Group AB
New issuer name: INQ Group AB
Old symbol: ANOT
New symbol: INQ
ISIN code: SE0010415281
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, +46 8 405 7280
Company name is INQ Group AB.
Old issuer name: Anoto Group AB
New issuer name: INQ Group AB
Old symbol: ANOT
New symbol: INQ
ISIN code: SE0010415281
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, +46 8 405 7280
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