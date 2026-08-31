Amerikanische Investoren übernehmen deutsche Industrie- und Fertigungsunternehmen in einem Tempo wie nie zuvor: Laut einer Auswertung des Datenanbieters Pitchbook summierten sich US-Beteiligungen und -Übernahmen im Jahr 2025 auf rund 29,5 Milliarden Dollar - fast doppelt so viel wie 2022.
76 Transaktionen mit US-Beteiligung zählte Pitchbook für das Jahr 2025 im deutschen Industrie- und Fertigungssektor, der höchste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2022. Bis zum 19. August dieses Jahres kamen bereits weitere 23,9 Milliarden Dollar hinzu. Jüngster prominenter Fall ist die Übernahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
76 Transaktionen mit US-Beteiligung zählte Pitchbook für das Jahr 2025 im deutschen Industrie- und Fertigungssektor, der höchste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2022. Bis zum 19. August dieses Jahres kamen bereits weitere 23,9 Milliarden Dollar hinzu. Jüngster prominenter Fall ist die Übernahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalmarkt.blog