EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

hep global entwickelt erfolgreich zwei Solarprojekte mit Batteriespeichern westlich von München



31.08.2026 / 12:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





hep global entwickelt erfolgreich zwei Solarprojekte mit Batteriespeichern westlich von München



Güglingen, 31. August 2026 - Die hep global GmbH (hep global), Spezialist für die Entwicklung von Solarprojekten, hat in den benachbarten Landkreisen Ostallgäu und Unterallgäu zwei Solarprojekte mit integrierten Batteriespeichern entwickelt. Der Bau der Solarparks "Buchloe" (8,4 MWp) und "Wiedergeltingen" (3,7 MWp) soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Den Bau koordiniert die ZaberSolar GmbH. Die beiden Solarparks liegen nur rund 1,5 Kilometer voneinander entfernt. Aufgrund ihrer Lage zwischen der Autobahn A96 und einer Bahntrasse zählen sie zu den privilegierten Standorten für Freiflächen-Photovoltaik. Die interkommunale Lage des Solarparks Buchloe brachte besondere Anforderungen mit sich. "Die Projektfläche erstreckt sich über zwei allgäuische Landkreise", erklärt Johannes Liepert, Senior Associate Project Development bei hep global. "So hat das Projekt gezeigt, wie wichtig eine frühzeitige und strukturierte Abstimmung mit den Behörden und Fachstellen beider Zuständigkeitsbereiche für den Erfolg eines komplexen Projekts ist." Der 8,4 MWp starke Solarpark Buchloe entsteht auf einer Fläche von 8,7 Hektar nahe einem Kieswerk. Der integrierte Grünstromspeicher mit 6,1 MWh Kapazität und einer Leistung von 3 MW erweitert die technischen Einsatzmöglichkeiten und den wirtschaftlichen Nutzen des erzeugten Stroms. Durch die Speicherung kann der Solarstrom gezielt in Zeiten höherer Strompreise eingespeist werden. Die erwartete jährliche Stromproduktion liegt bei rund 9,4 Millionen Kilowattstunden, was laut Statistischem Bundesamt dem Bedarf von knapp 2.780 Haushalten entspricht. Der Solarpark Wiedergeltingen wird über eine Leistung von 3,7 MWp verfügen. Die Anlage wird durch einen Grünstromspeicher mit einer Kapazität von 2,5 MWh und einer Leistung von 1,3 MW ergänzt. Auf einer Fläche von 4,5 Hektar erzeugt die Anlage künftig rund 4,3 Millionen Kilowattstunden erneuerbaren Strom pro Jahr. Damit können rechnerisch rund 1.270 Haushalte mit Strom versorgt werden. Fokus auf regionale Stromvermarktung hep global legt Wert darauf, den erzeugten Strom möglichst in die regionale Stromversorgung einzubinden. "Unser Ziel ist es, den durch unsere Solarparks erzeugten Strom dort nutzbar zu machen, wo er entsteht. Deshalb treten wir bereits während der Entwicklungsphase mit potenziellen Stromabnehmern vor Ort in Kontakt", erläutert Gábor Csanak, Director PPA Origination EMEA, der bei hep global für die Stromvermarktung zuständig ist.



Über den hep global-Konzern

Der hep global-Konzern ist ein international tätiger Projektentwickler für Solarparks und Batteriespeicherprojekte. Seit über 15 Jahren entwickelt und plant das inhabergeführte Unternehmen aus Baden-Württemberg Projekte für erneuerbare Energien, insbesondere in Europa, Japan und Nordamerika. Der strategische Fokus liegt dabei auf Greenfield-Projekten sowie auf der Integration von Batteriespeichern. Weltweit beschäftigt hep global rund 120 Mitarbeitende und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Italien, Polen, den USA, Kanada und Japan vertreten.



Pressekontakt:

Evelyn Kilinc

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

E-Mail: presse@hep.global

www.hepsolar.com



31.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News