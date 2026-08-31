Mitteilung der hep global GmbH: hep global entwickelt erfolgreich zwei Solarprojekte mit Batteriespeichern westlich von München Die hep global GmbH (hep global), Spezialist für die Entwicklung von Solarprojekten, hat in den benachbarten Landkreisen Ostallgäu und Unterallgäu zwei Solarprojekte mit integrierten Batteriespeichern entwickelt. Der Bau der Solarparks "Buchloe" (8,4 MWp) und "Wiedergeltingen" (3,7 MWp) soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Den Bau koordiniert die ZaberSolar GmbH. Die beiden Solarparks liegen nur rund 1,5 Kilometer voneinander entfernt. Aufgrund ihrer Lage zwischen der Autobahn A96 und einer Bahntrasse zählen sie zu den privilegierten Standorten für Freiflächen-Photovoltaik. Die interkommunale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH