Der mangelhafte Füllstand der Gasspeicher generiert Sorgenfalten bezüglich der Versorgungssicherheit und Strompreise, speziell für den anstehenden Winter. Wirtschaftspolitiker aus CDU und CSU haben deshalb die Reaktivierung der Steinkohlekraftwerke aus der Reserve gefordert. Was dies für Auswirkungen hätte, haben die Analysten von Montel modelliert. Bei einer Reaktivierung der Steinkohlekraftwerke mit insgesamt 7,8 Gigawatt Leistung aus der Strommarktreserve würde der durchschnittliche Day-ahead-Großhandelspreis um etwa 2,3 Prozent bis zum Jahresende sinken. 2027 ließe er sich sogar um knapp 5 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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