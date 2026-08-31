London - Die Ölpreise sind am Montag nach gegenseitigen Militärschlägen der USA und des Iran gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November legte um mehr als zwei Prozent auf 91,31 US-Dollar zu. Damit steht die Notierung so hoch wie seit einer Woche nicht mehr. Gestützt wurden zuletzt auch die Spritpreise, die weiter auf hohem Niveau lagen. Super E10 kostete am Sonntag im bundesweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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