Zürich - Die Aussagen von Kevin Warsh wirken am Montag am Devisenmarkt nach. Der US-Dollar hält die am Freitag erzielten Gewinne. Der USD/CHF-Kurs notiert am Montagmittag mit 0,8088 zwar praktisch unverändert zum Freitagabend, aber deutlich über dem Niveau von Freitagnachmittag (0,8038). Das Gleiche gilt für den EUR/USD-Kurs, der bei 1,1598 steht und am Freitagnachmittag noch bei 1,1649 gehandelt wurde. Weiter wenig verändert zeigt sich hingegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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