Wenn der WLAN-Empfang in eurer Wohnung schlecht ist, könnt ihr euch einen Repeater holen - oder aus Schuhkarton und Alufolie einen Reflektor bauen. Bringt das auch wirklich was? Einige von euch dürften das Problem kennen: In vielen Wohnungen lässt der WLAN-Empfang in bestimmten Ecken und Winkeln zu wünschen übrig. Die richtige Positionierung des Routers, ein neueres Router-Modell oder ein Repeater können helfen, den Empfang zu verbessern. Schuhkarton ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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