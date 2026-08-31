Aarau - Nach den tödlichen Schüssen bei einer Techno-Party im schweizerischen Aarau haben die Behörden einen Verdächtigen festgenommen.
Es handele sich um einen 43-jährigen Schweizer, teilte die Polizei am Montag mit. Er wurde demnach in der Nacht kurz vor 1 Uhr im Zuge der Fahndungsmaßnahmen angehalten und daraufhin "unter dringendem Tatverdacht" festgenommen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang der Tat sowie zu den Hintergründen und dem möglichen Motiv sind weiterhin im Gang. Zum aktuellen Zeitpunkt gehen die Behörden von einem Einzeltäter aus.
Bei dem Rave-Event waren in der Nacht zu Sonntag eine 22-jährige Frau getötet und mehrere Menschen im Alter zwischen 24 und 27 Jahren zum Teil schwer verletzt worden. Zum Zeitpunkt des Vorfalls fand auf der Pferderennbahn im Schachen in Aarau das Techno-Festival "Aarau Rave VOL. 7" statt.
Es handele sich um einen 43-jährigen Schweizer, teilte die Polizei am Montag mit. Er wurde demnach in der Nacht kurz vor 1 Uhr im Zuge der Fahndungsmaßnahmen angehalten und daraufhin "unter dringendem Tatverdacht" festgenommen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang der Tat sowie zu den Hintergründen und dem möglichen Motiv sind weiterhin im Gang. Zum aktuellen Zeitpunkt gehen die Behörden von einem Einzeltäter aus.
Bei dem Rave-Event waren in der Nacht zu Sonntag eine 22-jährige Frau getötet und mehrere Menschen im Alter zwischen 24 und 27 Jahren zum Teil schwer verletzt worden. Zum Zeitpunkt des Vorfalls fand auf der Pferderennbahn im Schachen in Aarau das Techno-Festival "Aarau Rave VOL. 7" statt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur