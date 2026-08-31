Um Kommunen im Südwesten Deutschlands Contracting zu erleichtern, hat die Klimaschutzagentur Baden-Württemberg einen Leitfaden erarbeiten lassen. Damit können die Kommunen die Energie-Dienstleistungen einfacher verbuchen. Mit Contracting können Städte, Gemeinden und Landkreise ihren Gebäudebestand sanieren, ohne den Haushalt mit hohen Investitionen zu belasten. Wie sich diese Energiedienstleistung aber im kommunalen Haushalt und Buchhaltungssystem abbilden lasse, war vielen Kämmereien jedoch lange ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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