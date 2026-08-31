DJ PTA-Adhoc: Planethic Group AG: Aufsichtsrat widerruft Bestellung des Vorstandsmitglieds Anja Brachmüller und kündigt Anstellungsvertrag außerordentlich

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

Planethic Group AG: Aufsichtsrat widerruft Bestellung des Vorstandsmitglieds Anja Brachmüller und kündigt Anstellungsvertrag außerordentlich

Ludwigsfelde (pta000/31.08.2026/13:00 UTC+2)

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Ludwigsfelde, den 31. August 2026 - Der Aufsichtsrat der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) hat am 25. August 2026 beschlossen, die Bestellung von Frau Anja Brachmüller zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft aus wichtigem Grund gemäß -- 84 Abs. 4 AktG mit sofortiger Wirkung zu widerrufen.

Der Aufsichtsrat hat in derselben Sitzung ferner beschlossen, den zwischen der Gesellschaft und Frau Brachmüller bestehenden Vorstandsanstellungsvertrag vom 11. Dezember 2019 aus wichtigem Grund gemäß -- 626 BGB außerordentlich und fristlos zu kündigen sowie hilfsweise ordentlich unter Inanspruchnahme von -- 113 InsO zum nächstzulässigen Zeitpunkt. Die entsprechenden Erklärungen sind Frau Brachmüller am 31. August 2026 zugegangen.

Zu den Gründen der Maßnahmen macht die Gesellschaft mit Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen und im Hinblick auf mögliche gerichtliche Auseinandersetzungen keine weiteren Angaben.

Der Vorstand der Gesellschaft besteht damit aus Herrn Sascha Voigt, Vorstandsvorsitzender, als alleinigem Mitglied. Eine Nachbesetzung der Vorstandsposition ist nicht vorgesehen. Das mit Antrag vom 25. Juni 2026 eingeleitete Verfahren in Eigenverwaltung wird hiervon unberührt fortgeführt.

Kontakt:

Sascha Voigt Vorstandsvorsitzender Telefon: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de

(Ende)

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Aussender: Planethic Group AG An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Deutschland Ansprechpartner: Sascha Voigt Tel.: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de Website: www.planethic.de ISIN(s): DE000A254XXX (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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August 31, 2026 07:00 ET (11:00 GMT)