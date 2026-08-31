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WKN: A3E5ED | ISIN: DE000A3E5ED2 | Ticker-Symbol: VEZ
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Dow Jones News
31.08.2026 13:33 Uhr
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PTA-Adhoc: Planethic Group AG: Aufsichtsrat widerruft Bestellung des Vorstandsmitglieds Anja Brachmüller und kündigt Anstellungsvertrag außerordentlich

DJ PTA-Adhoc: Planethic Group AG: Aufsichtsrat widerruft Bestellung des Vorstandsmitglieds Anja Brachmüller und kündigt Anstellungsvertrag außerordentlich

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

Planethic Group AG: Aufsichtsrat widerruft Bestellung des Vorstandsmitglieds Anja Brachmüller und kündigt Anstellungsvertrag außerordentlich

Ludwigsfelde (pta000/31.08.2026/13:00 UTC+2)

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Ludwigsfelde, den 31. August 2026 - Der Aufsichtsrat der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) hat am 25. August 2026 beschlossen, die Bestellung von Frau Anja Brachmüller zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft aus wichtigem Grund gemäß -- 84 Abs. 4 AktG mit sofortiger Wirkung zu widerrufen.

Der Aufsichtsrat hat in derselben Sitzung ferner beschlossen, den zwischen der Gesellschaft und Frau Brachmüller bestehenden Vorstandsanstellungsvertrag vom 11. Dezember 2019 aus wichtigem Grund gemäß -- 626 BGB außerordentlich und fristlos zu kündigen sowie hilfsweise ordentlich unter Inanspruchnahme von -- 113 InsO zum nächstzulässigen Zeitpunkt. Die entsprechenden Erklärungen sind Frau Brachmüller am 31. August 2026 zugegangen.

Zu den Gründen der Maßnahmen macht die Gesellschaft mit Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen und im Hinblick auf mögliche gerichtliche Auseinandersetzungen keine weiteren Angaben.

Der Vorstand der Gesellschaft besteht damit aus Herrn Sascha Voigt, Vorstandsvorsitzender, als alleinigem Mitglied. Eine Nachbesetzung der Vorstandsposition ist nicht vorgesehen. Das mit Antrag vom 25. Juni 2026 eingeleitete Verfahren in Eigenverwaltung wird hiervon unberührt fortgeführt.

Kontakt:

Sascha Voigt Vorstandsvorsitzender Telefon: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Planethic Group AG 
           An den Kiefern 7 
           14974 Ludwigsfelde 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sascha Voigt 
Tel.:         +49 (0)30 2936378 0 
E-Mail:        IR@planethic.de 
Website:       www.planethic.de 
ISIN(s):       DE000A254XXX (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1788174000273 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2026 07:00 ET (11:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

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