Köln - Nach den Schüssen auf ein türkisches Café in der Kölner Südstadt fahndet die Polizei nach einem Verdächtigen. Man suche nach einem glatzköpfigen, circa 1,80 Meter großen Schützen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er trug zur Tatzeit Sportschuhe, eine schwarze Hose und eine graue Kapuzenjacke.
Anwohner hatten am Montag gegen 7:40 Uhr Schüsse gehört und den Mann vom Tatort auf der Bonner Straße in Richtung Zugweg flüchten sehen. Zur Tatzeit befanden sich keine Menschen im Café, sodass niemand verletzt wurde. Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab, um die Spurensicherung durchzuführen. Nach ersten Erkenntnissen durchschlugen vier Projektile die Fensterfront des Cafés.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge zu früheren Schussabgaben.
Anwohner hatten am Montag gegen 7:40 Uhr Schüsse gehört und den Mann vom Tatort auf der Bonner Straße in Richtung Zugweg flüchten sehen. Zur Tatzeit befanden sich keine Menschen im Café, sodass niemand verletzt wurde. Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab, um die Spurensicherung durchzuführen. Nach ersten Erkenntnissen durchschlugen vier Projektile die Fensterfront des Cafés.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge zu früheren Schussabgaben.
© 2026 dts Nachrichtenagentur