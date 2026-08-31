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Asset Standard
31.08.2026 14:03 Uhr
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Kornelius Purps (antea): Der Börsenblick von Kornelius Purps, Kapitalmarktstratege

28.07.2026 -

Nach der Sommerpause können wir nahtlos an die letzte CONCLUSIO anschließen. Ende Juli lautete der abschließende Satz: "Die Aktienmärkte werden in diesem Sommer sehr genau auf das Niveau der Anleiherenditen schielen." Und genau so kam es: Die Anleiherenditen kletterten weiter in die Höhe und zumindest tageweise fallende Kurse an den Aktienmärkten zeigten das Unbehagen vieler Anleger über diese Entwicklung. Jemand, der noch viel besorgter auf die steigenden Bondrenditen schaute, war Scott Bessent. Mit spektakulären Markteingriffen versucht der US-Finanzminister seither, die Hoheit über den Anleihemarkt zu gewinnen. Was er unternommen hat, wie erfolgreich seine Eingriffe waren und welche Folgen diese für die Finanzmärkte haben - darum geht es in der heutigen CONCLUSIO.

Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.

© 2026 Asset Standard
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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