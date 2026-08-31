Die Verwaltung von St. Pölten muss den Antrag zum Bau einer Photovoltaik-Anlage in einer sogenannten Schutzzone neu prüfen und dabei deutlich anders verfahren als zuvor. Dies ist das zentrale Ergebnis eines Rechtsstreits, der im Juli 2023 seinen Anfang nahm und dem unter anderem vom Bundesverband Photovoltaic & Battery Austria (PV&B Austria) einige Bedeutung für vergleichbare Fälle im ganzen Land zugesprochen wird. Ob die umstrittene Anlage nun wie geplant gebaut werden kann, ist damit allerdings nicht entschieden. Vor rund drei Jahren hatte eine Antragstellerin wegen der geplanten Photovoltaik-Installation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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