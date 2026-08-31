Wiesbaden - Die Preise in Deutschland erhöhen sich weiter. Im August betrug die jährliche Inflationsrate voraussichtlich 2,9 Prozent, nach 2,8 Prozent im Juli, wie aus einer Schätzung des Statistischen Bundesamts vom Montag hervorgeht. Die endgültigen Zahlen werden stets Mitte des folgenden Monats veröffentlicht, dabei gibt es aber nur selten Änderungen.
Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als "Kerninflation" bezeichnet, betrug im August voraussichtlich 2,4 Prozent. Besonderer Treiber waren dabei erneut die Preise für Energie, die gegenüber dem Vorjahresmonat voraussichtlich um 10,5 Prozent stiegen. Damit nimmt die Teuerung für Energie im August weiter zu (Juli: +8,3 Prozent; Juni: +3,4 Prozent).
Nahrungsmittel verteuerten sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im August nur um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Die Preise für Dienstleistungen stiegen um 2,8 Prozent.
Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als "Kerninflation" bezeichnet, betrug im August voraussichtlich 2,4 Prozent. Besonderer Treiber waren dabei erneut die Preise für Energie, die gegenüber dem Vorjahresmonat voraussichtlich um 10,5 Prozent stiegen. Damit nimmt die Teuerung für Energie im August weiter zu (Juli: +8,3 Prozent; Juni: +3,4 Prozent).
Nahrungsmittel verteuerten sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im August nur um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Die Preise für Dienstleistungen stiegen um 2,8 Prozent.
© 2026 dts Nachrichtenagentur