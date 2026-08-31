Nach einer kurzen Erholung im Juli hat die Diginex-Aktie im August schon wieder den Rückwärtsgang eingelegt und nähert sich abermals mit großen Schritten der Marke von 1 US$. Gibt es überhaupt noch Hoffnung für das so arg gebeutelte Software-Unternehmen? Aus einem Zwerg wird ein Riese Ob es noch Hoffnung für Diginex gibt, hängt einzig und alleine davon ab, ob die Übernahme von Resulticks über die Bühne gehen wird. Durch die Akquisition von Resulticks ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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