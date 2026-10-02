The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.10.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.10.2026
ISIN Name
KYG200801002 CBAK ENERGY TECHNOL.LTD
KYG2091K1388 CENT.SUNS.GR.HO.ADJ.HD-,8
KYG210891001 CHINA RARE EARTH HD-,10
KYG2116D1198 CHINA HUARONG ENER.HD-,50
KYG215A81084 CN ZHENGT.AT.SV.HD.HD-,10
KYG216771363 CHINA ST.CONSTR.INTL CON.
KYG286871127 DIGINEX LTD O.N.
KYG3940K1058 GLORIOUS PPTY REGS HD-,01
KYG407691040 GREATVIEW ASEP.PAC.HD-,01
KYG4134L1077 GRAND BAOXIN AUTO GRP LTD
KYG4289N1557 PARANOVUS ENT.TECH.DL 1,-
KYG4600E1089 XJ INT.HLDS CO. DL-,00001
KYG5410P1000 LEADING HOLDINGS DL-,01
KYG6693P1220 ROBO.AI INC. CL.B
KYG8020E1199 SEMICONDUCTOR MAN.INTL
KYG803251068 S-ENJOY SERVICE GR.DL-,01
KYG8656L1308 TH INTL LTD DL-,00004698
KYG9687V2040 WIMI HOLOG.CLOUD B.NEW DL
MHY1146L2082 CASTOR MARITIME INC.
MX01GF010008 GRUPO FAMSA S.A.B.DE C.V.
NL0015000LC2 QUANTUM CYBER N.V. EO 1
PLGPPIK00011 FIGENE CAPITAL SA ZY 1
PLINNGN00015 INNO-GENE SA ZY -,10
PLPRIPK00018 PRI EKOPARK SA ZY -,10
SE0018538068 VERVE GROUP MEDIA SE A
SG1J47889782 HYFLUX LTD
SG2B89959318 ASIA-PACIFIC STR.INV.LTD.
SG2G19997136 SINO GRAND.FOOD GRP
US00439U1043 GRACE THERAPEUT. DL-,0001
US00510M2035 ACURX PHARMACEUT. NEW ON
US00809M1045 AEST.MED.INT.HLD.SP.ADR/3
US00901B3033 AIM IMMUNOTEC.NEW DL-,001
US00902F4028 AINOS INC. NEW DL-,01
US00972G4055 AKARI TH.ADR/80000 LS-,01
US0191702085 ALL IN FUTURET.ALL. O.N.
US03835L7029 APTEVO THER.12/25 DL-,001
US03837J3095 AQUA METALS INC. DL-,001
US0390143032 ARCADIA BIOSC.NEW.DL-,001
US0401263027 ARGO BLOCKCH. SP.ADR/2160
US04687C1053 ATHENA TECH.II A DL-,0001
US0740142007 BEAS.BR.GRP.INC.CL.A NEW
US09060U6064 BIOCARDIA INC.NEW DL-,001
US0977022039 BOLT BIOTHE.NEW DL-,00001
US1031975055 BXLGHT A NEW 0626 DL-0001
US12430A3005 BUZZFEED INC. A NEW
US12634MAXXX CNOOC FIN.(15) US 18/28
US14161W3034 CARDLYTICS INC. NEW O.N.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.10.2026
ISIN Name
KYG200801002 CBAK ENERGY TECHNOL.LTD
KYG2091K1388 CENT.SUNS.GR.HO.ADJ.HD-,8
KYG210891001 CHINA RARE EARTH HD-,10
KYG2116D1198 CHINA HUARONG ENER.HD-,50
KYG215A81084 CN ZHENGT.AT.SV.HD.HD-,10
KYG216771363 CHINA ST.CONSTR.INTL CON.
KYG286871127 DIGINEX LTD O.N.
KYG3940K1058 GLORIOUS PPTY REGS HD-,01
KYG407691040 GREATVIEW ASEP.PAC.HD-,01
KYG4134L1077 GRAND BAOXIN AUTO GRP LTD
KYG4289N1557 PARANOVUS ENT.TECH.DL 1,-
KYG4600E1089 XJ INT.HLDS CO. DL-,00001
KYG5410P1000 LEADING HOLDINGS DL-,01
KYG6693P1220 ROBO.AI INC. CL.B
KYG8020E1199 SEMICONDUCTOR MAN.INTL
KYG803251068 S-ENJOY SERVICE GR.DL-,01
KYG8656L1308 TH INTL LTD DL-,00004698
KYG9687V2040 WIMI HOLOG.CLOUD B.NEW DL
MHY1146L2082 CASTOR MARITIME INC.
MX01GF010008 GRUPO FAMSA S.A.B.DE C.V.
NL0015000LC2 QUANTUM CYBER N.V. EO 1
PLGPPIK00011 FIGENE CAPITAL SA ZY 1
PLINNGN00015 INNO-GENE SA ZY -,10
PLPRIPK00018 PRI EKOPARK SA ZY -,10
SE0018538068 VERVE GROUP MEDIA SE A
SG1J47889782 HYFLUX LTD
SG2B89959318 ASIA-PACIFIC STR.INV.LTD.
SG2G19997136 SINO GRAND.FOOD GRP
US00439U1043 GRACE THERAPEUT. DL-,0001
US00510M2035 ACURX PHARMACEUT. NEW ON
US00809M1045 AEST.MED.INT.HLD.SP.ADR/3
US00901B3033 AIM IMMUNOTEC.NEW DL-,001
US00902F4028 AINOS INC. NEW DL-,01
US00972G4055 AKARI TH.ADR/80000 LS-,01
US0191702085 ALL IN FUTURET.ALL. O.N.
US03835L7029 APTEVO THER.12/25 DL-,001
US03837J3095 AQUA METALS INC. DL-,001
US0390143032 ARCADIA BIOSC.NEW.DL-,001
US0401263027 ARGO BLOCKCH. SP.ADR/2160
US04687C1053 ATHENA TECH.II A DL-,0001
US0740142007 BEAS.BR.GRP.INC.CL.A NEW
US09060U6064 BIOCARDIA INC.NEW DL-,001
US0977022039 BOLT BIOTHE.NEW DL-,00001
US1031975055 BXLGHT A NEW 0626 DL-0001
US12430A3005 BUZZFEED INC. A NEW
US12634MAXXX CNOOC FIN.(15) US 18/28
US14161W3034 CARDLYTICS INC. NEW O.N.
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