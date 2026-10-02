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GT

WKN: A40LEL | ISIN: US00439U1043 | Ticker-Symbol: L8S
NASDAQ
02.10.26 | 21:59
2,050 US-Dollar
+0,49 % +0,010
Branche
Pharma
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
GRACE THERAPEUTICS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GRACE THERAPEUTICS INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ACURX PHARMACEUTICALS
ACURX PHARMACEUTICALS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACURX PHARMACEUTICALS INC1,280+1,59 %
AESTHETIC MEDICAL INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LTD ADR0,0090,00 %
AIM IMMUNOTECH INC0,073-100,00 %
AINOS INC1,350+3,85 %
AKARI THERAPEUTICS PLC ADR8,320-5,88 %
ALL IN FUTURETECH ALLIANCE INC4,480+1,93 %
APTEVO THERAPEUTICS INC1,780+1,14 %
AQUA METALS INC2,340-2,09 %
ARCADIA BIOSCIENCES INC2,530-100,00 %
ASIA-PACIFIC STRATEGIC INVESTMENTS LIMITED0,0010,00 %
ATHENA TECHNOLOGY ACQUISITION CORP II10,6000,00 %
BEASLEY BROADCAST GROUP INC11,050-1,60 %
BIOCARDIA INC1,045+2,45 %
BOLT BIOTHERAPEUTICS INC3,4800,00 %
BOXLIGHT CORPORATION4,750+5,67 %
BUZZFEED INC1,110-0,89 %
CARDLYTICS INC2,540-5,22 %
CASTOR MARITIME INC2,020-0,49 %
CBAK ENERGY TECHNOLOGY LIMITED1,385+2,59 %
CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LTD0,0030,00 %
CHINA HUARONG ENERGY CO LTD0,0010,00 %
CHINA RARE EARTH HOLDINGS LTD0,077-100,00 %
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LTD1,3200,00 %
CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICES HOLDINGS LTD0,008-100,00 %
DIGINEX LIMITED1,280+6,67 %
FIGENE CAPITAL SA0,1000,00 %
GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LTD0,001-100,00 %
GRACE THERAPEUTICS INC2,050+0,49 %
GRAND BAOXIN AUTO GROUP LTD0,010-100,00 %
GREATVIEW ASEPTIC PACKAGING COMPANY LTD0,310-100,00 %
GRUPO FAMSA SAB DE CV0,0070,00 %
HYFLUX LTD0,1260,00 %
INNO-GENE SA0,3790,00 %
LEADING HOLDINGS GROUP LTD0,0100,00 %
PARANOVUS ENTERTAINMENT TECHNOLOGY LTD3,750-5,78 %
PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA1,2700,00 %
QUANTUM CYBER NV1,355+0,37 %
ROBO.AI INC1,190-4,03 %
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION3,4000,00 %
S-ENJOY SERVICE GROUP CO LTD0,333-100,00 %
SINO GRANDNESS FOOD INDUSTRY GROUP LIMITED--
TH INTERNATIONAL LIMITED1,160-10,77 %
VERVE GROUP MEDIA SE1,060-0,75 %
WIMI HOLOGRAM CLOUD INC0,760-1,04 %
XJ INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD0,009-100,00 %
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