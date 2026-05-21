DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AEST.MED.INT.HLD.SP.ADR/3 3FMA US00809M1045 BAW/UFN
WM TECHNOLOGY A DL-,0001 833 US92971A1097 BAW/UFN
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AEST.MED.INT.HLD.SP.ADR/3 3FMA US00809M1045 BAW/UFN
WM TECHNOLOGY A DL-,0001 833 US92971A1097 BAW/UFN
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