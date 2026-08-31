Die Nvidia-Aktie hat am Donnerstag mit einem kräftigen Kurssprung von fast +9% auf die neuesten Zahlen reagiert. Doch schon am Freitag setzten Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs um -4,57% zurückkommen ließen. Anleger fragen sich nun, wo der wahre Wert des Chipgiganten liegt. Ist bereits zu viel Euphorie eingepreist oder hat die Aktie noch weiteres Potenzial? Nvidia sprengt erneut die Erwartungen Nvidia wächst weiterhin mit einer Geschwindigkeit, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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