Die Verbraucher-Zentrale NRW hilft Verbraucherinnen und Verbrauchern den individuell besten Wärmepumpen-Stromtarif zu finden. Sie erläutert die Vorteile der einzelnen Wahlmöglichkeiten. Wer seit dem 1. Januar 2024 eine neue Wärmepumpe mit einer elektrischen Anschlussleistung mit mehr als 4,2 Kilowatt in Betrieb nimmt, kann von einem Rabatt auf die Netzentgelte profitieren. Worauf bei der Tarifwahl zu achten ist, hat die Verbraucherzentrale NRW in vier Tipps zusammengestellt.Wie die Verbraucherschützer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver