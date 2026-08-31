Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG



31.08.2026 / 14:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG Unternehmen: Nynomic AG ISIN: DE000A0MSN11 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.08.2026 Kursziel: 30,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach; Nicklas Frers

HIT Feedback: Klare Bestätigung des Turnarounds



Im Rahmen der 16. Hamburger Investorentage zeigte sich der Vorstand der Nynomic AG weiterhin sehr zuversichtlich bezüglich der operativen Erholung auf Basis der jüngst vorgelegten H1-Zahlen. Sowohl der kurz- als auch der mittelfristige Ausblick bestätigen unsere positive Sicht auf den Investmentcase vollumfänglich.



Halbleiter und Gasmesstechnik als dominierende Wachstumstreiber: Der Fokus zahlreicher Gespräche lag auf dem Segment Clean Tech, welches aktuell die höchste operative Dynamik aufweist. Die zentralen Treiber sind hierbei der Bereich Gasmesstechnik sowie das Halbleitergeschäft. Beide Bereiche haben zum deutlichen Anstieg des Auftragsbestands auf 63,5 Mio. EUR per H1/2026 beigetragen. Im Halbleiterbereich ist Nynomic mit seinen optischen Messtechniklösungen entlang wesentlicher Kernprozesse der Front-End-Fertigung fest bei führenden Equipment-Herstellern integriert. Das Management stellte erneut klar, dass das Absatzgeschäft auf einer breiten Basis globaler Chip-Hersteller steht und keineswegs auf einzelne Kunden reduziert werden kann. Ergänzend profitiert auch die Gasmesstechnik spürbar vom weltweiten KI-Boom. Die Nachfrage nach Multi-Gas-Sensoren zur Online-Überwachung von High-Power-Transformatoren zieht stark an, da der enorme Energiebedarf neuer KI-Rechenzentren die Netzinfrastruktur belastet.



Starkes Orderbook sichert Guidance - Margenpfad zeigt Richtung 15%: Die operative Visibilität ist dank des hervorragenden Auftragsbestands von 63,5 Mio. EUR (+46% yoy) und einer Book-to-Bill-Ratio von 1,3x in Q2 extrem hoch. Nach Aussagen des Managements sollen rund 70% dieses Orderbooks noch im laufenden Geschäftsjahr in Umsatz konvertiert werden. Vor diesem Hintergrund fühlt sich der Vorstand mit der Jahresguidance von 100 bis 105 Mio. EUR sehr wohl. Auf der Ergebnisseite macht sich das Effizienzprogramm NyFIT mit nachhaltigen Einsparungen von rund 5 Mio. EUR p.a. bereits deutlich bemerkbar und stützt die für 2026 angestrebte EBIT-Marge von 6 bis 8%. Mittelfristig peilt Nynomic über den anhaltenden operativen Hebel und Skaleneffekte die Rückkehr zu den historischen Zielmargen von rund 15% an.



Neue Megatrends im Blick - M&A als zusätzlicher Treiber: Neben den aktuellen Haupttreibern eröffnet Nynomic mit Produkten wie GeoCAL zur Kalibrierung von Multi-Kamera-Systemen in der Automatisierung und Robotik (u. a. humanoid robotics) weitere hochmargige Zielmärkte. Zudem ist der mittelfristige Wachstumspfad (ca. 10% p.a. organic CAGR) in den Zielbildern bis 2028 rein organisch gerechnet. Angesichts der gestärkten Bilanz (Nettoverschuldung deutlich reduziert) und der wieder anziehenden M&A-Bereitschaft im Markt bietet die anorganische Expansion zusätzlichen Upside-Spielraum für die kommenden Jahre.



Fazit: Der HIT-Auftritt bestätigt eindrucksvoll, dass Nynomic nicht nur operativ auf den Wachstumspfad zurückgekehrt ist, sondern voll von strukturellen Trends wie dem Ausbau von KI-Rechenzentren und der weltweiten Halbleiternachfrage profitiert. Die Kombination aus hoher Umsatzvisibilität durch das starke Orderbook und der sichtbaren Margenverbesserung untermauert das Upside-Potenzial der Aktie. Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 30,00 EUR.







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