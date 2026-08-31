Mit dem offiziellen Spatenstich ist der Bau des Speichers "Gigabattery Boxberg 400" gestartet. Der Batteriespeicher mit 400 Megawatt Leistung und 1600 Megawattstunden Kapazität entsteht am sächsischen Kraftwerksstandort Boxberg und ist Teil von Leags sogenannter GigawattFactory, für die viele große Photovoltaik- und Windkraftanlagen sowie Batteriespeicher entstehen. Für das aktuelle Projekt nutzt Leag eine sechs Hektar große, sanierte Fläche seines ehemaligen Werks II. Der Bau des Batteriespeicher erfolgt gemeinsam durch die Hauptauftragnehmer Leag Clean Power, Siemens Energy und Hyperstrong International ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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