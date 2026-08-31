Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG



31.08.2026 / 14:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE Unternehmen: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.08.2026 Kursziel: 10,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Vorstand gibt erstmals konkrete Prognose für GJ 2026 ab - Margen- und Internationalisierungsstory untermauert



Nur wenige Wochen nach den starken Q2-Zahlen hat der Vorstand von Cantourage heute erstmals eine konkrete Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 kommuniziert. Erwartet werden ein Konzernumsatz von 85 bis 95 Mio. EUR sowie ein konsolidiertes bereinigtes EBITDA von 10 bis 12 Mio. EUR - aus unserer Sicht ein Beleg für die deutlich gestiegene Ergebnistransparenz und den klaren Fokus auf Profitabilität, auch wenn die Umsatz-Guidance nach dem extrem starken Vorjahr unter unseren bisherigen Erwartungen liegt.



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Umsatzschätzung angepasst, Ergebnisqualität bestätigt: Wir senken unsere Umsatzprognose 2026e von bislang 100,0 auf 87,0 Mio. EUR (-13,0%). Ausschlaggebend ist die anhaltende Bereinigung des margenschwachen deutschen Handelsgeschäfts, die sich bereits in Q2 deutlich zeigte (Umsatz Deutschland: 10,1 Mio. EUR nach 23,3 Mio. EUR im Vorjahr) und die wir für H2/26 nur teilweise durch den internationalen Hochlauf in UK und Polen kompensiert sehen. Unsere EBITDA-Schätzung von 10,9 Mio. EUR bestätigen wir dagegen unverändert - sie liegt komfortabel innerhalb der neuen Guidance-Bandbreite und zeigt, dass der strukturelle Margenfortschritt die Umsatzbereinigung im Heimatmarkt bereits voll kompensiert.



Internationalisierung bleibt zentraler Werttreiber: Laut Unternehmensangaben entfiel bereits in H1/26 mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes auf das Ausland, nachdem Deutschland im Vorjahreszeitraum noch für rd. 84% der Erlöse stand. Der Vorstand rechnet mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung in UK und Polen, während im deutschen Kerngeschäft die Bereinigung margenschwacher Handelsaktivitäten zugunsten von Eigenmarken, Premiumprodukten und neuen Produktformaten fortgesetzt wird - konsistent mit dem im Q2-Bericht skizzierten Strategiewechsel.



Regulatorik als eingepreister, nicht dominanter Faktor: Der Vorstand geht auf Basis des aktuellen Kenntnisstands von einem nur begrenzten Effekt der absehbaren regulatorischen Veränderungen im deutschen Markt auf die Geschäftsentwicklung 2026 aus. Diese Einschätzung deckt sich mit unserer bisherigen Argumentation, wonach die strukturelle Nachfrage nach medizinischem Cannabis von den geplanten Anpassungen im Bereich Versandhandel und Telemedizin nur bedingt berührt wird.



Fazit: Die erstmalige FY26-Guidance bestätigt den mit den Q2-Zahlen eingeschlagenen Kurs hin zu höherer Ergebnisqualität. Wir bestätigen unsere Kaufen-Empfehlung und das Kursziel von 10,00 EUR.







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