DAX Gewinner am Freitag: BMW Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Per Xetra-Schluss notierten am Freitag (28.08.2026) 31 Aktien im Plus, während 9 Wertpapiere mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Liste der DAX Gewinner führte dabei die BMW Aktie deutlich an: Das Papier verteuerte sich um 4,97 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgten Volkswagen VZ mit einem Plus von 3,65 Prozent und die Mercedes-Benz Group mit einem Zuwachs von 3,21 Prozent.

- BMW WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Ticker: BMW

?? DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Tagessieger im DAX: Die BMW Aktie führte die DAX-Gewinnerliste am Freitag mit einem deutlichen Kursplus von 4,97 % (auf Xetra-Schlusskursbasis) an.

Die führte die DAX-Gewinnerliste am Freitag mit einem deutlichen Kursplus von (auf Xetra-Schlusskursbasis) an. Starker Chart-Ausbruch: Mit dem Kurssprung über die gleitenden Durchschnitte ( SMA20 , SMA50 und SMA200 ) hat sich das Chartbild im Tages- und 4-Stunden-Chart spürbar aufgehellt.

Mit dem Kurssprung über die gleitenden Durchschnitte ( , und ) hat sich das Chartbild im Tages- und 4-Stunden-Chart spürbar aufgehellt. Konkrete Ziel- und Unterstützungsmarken: Bei Fortsetzung der Aufwärtsbewegung stehen die Schließungen der beiden Kurslücken (GAPs) bei 66,86 EUR und 68,42 EUR im Fokus. Auf der Unterseite bietet die SMA200 bei 61,45 EUR die wichtigste erste Haltemarke.

Die BMW Aktie (BMW) erzielte am Freitag per Xetra-Schluss einen Gewinn von 4,97 Prozent und war damit der stärkste Wert des Tages im DAX.

Chartcheck: Betrachtung im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 31.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die BMW Aktie hat sich vom Hoch im Dezember sukzessive nach Süden orientiert. Anleger nutzten kleine Erholungen regelmäßig für Verkäufe. Zwar führten Rücksetzer immer wieder zu moderatem Kaufinteresse, eine wesentliche Erholung blieb jedoch aus. Nach dem Gap-Down Mitte Juni konnte das Wertpapier in den letzten Handelswochen einen Boden ausbilden und den Rücksetzer konsolidieren....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.