Wer seid ihr? Florian Geiser, Co-Founder & CEO: Wir machen Natur messbar. Hula Earth ist ein 2023 in München gegründetes Start-up, das kleine, autonome Sensoren entwickelt, die draußen im Feld - auf Solar- und Windparks, in der Landwirtschaft, auf Firmengeländen - rund um die Uhr zuhören und Tierstimmen erkennen: Vögel, Fledermäuse, Amphibien, Insekten. Kombiniert mit Satellitendaten entsteht daraus ein laufendes, belastbares Bild davon, wie es um die Artenvielfalt an einem Ort tatsächlich steht - statt einer einzelnen Stichprobe einmal im Jahr. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Energiebranche, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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