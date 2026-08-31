rhode, die von Hailey Rhode Bieber gegründete Kosmetikmarke und Teil von e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), kündigte heute an, dass ihre Kollektion hochwirksamer, hautpflegeorientierter Produkte ab Mittwoch, dem 30. September 2026, bei Sephora online und in den meisten Sephora-Filialen in ganz Europa erhältlich sein wird, nachdem die Marke 2025 bei Sephora in den USA, Kanada und Großbritannien eingeführt wurde. Diese Expansion über Sephora in Europa erhöht die globale Präsenz von rhode im stationären Einzelhandel und stellt einen bedeutenden nächsten Schritt für die Marke dar.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260831892066/de/

rhode will be available at Sephora online and in most stores across Europe starting Wednesday, 30 September, 2026

Nach der Gründung im Juni 2022 startete rhode mit einem ausgewählten Sortiment hochwirksamer Hautpflegeprodukte, das später um Hybrid-Make-up erweitert wurde. Jede Markteinführung stieß auf enorme Nachfrage und setzte Impulse für Veränderungen in der Beauty-Branche und der gesamten Beauty-Kultur. Heute ist rhode unverändert die Nr. 1 unter den Hautpflegemarken in den USA gemessen am Earned Media Value (EMV) und verzeichnet laut CreatorIQ weiterhin ein stetiges Wachstum gegenüber dem Vorjahr.*

Ab dem 30. September wird rhode zusätzlich zu den bereits vorhandenen Märkten in Kanada, Großbritannien und den Vereinigten Staaten in 19 weiteren Ländern bei Sephora erhältlich sein: Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Luxemburg, Monaco, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien (einschließlich Kanarische Inseln), Schweden, Schweiz und Türkei.

Bei Sephora erwartet die Kundinnen und Kunden die markante visuelle Identität von rhode, die bereits durch frühere Kampagnen und Community-Pop-ups etabliert wurde. Sie zeichnet sich durch ihre klassischen glänzend grauen Designs mit eleganten, weich abgerundeten Kanten aus, die exklusiv für Sephora-Filialen in ganz Europa neu interpretiert wurden. Sephora wird das Kernsortiment von rhode führen, darunter die hochwirksamen Hautpflege-Essentials, perfekt pigmentierte Blush-Produkte sowie die neuen Pocket Bronze- und Highlight Milk-Kollektionen. Anlässlich der Markteinführung wird rhode exklusive Produkte bei Sephora in Europa und Großbritannien anbieten. Dazu werden auch einige beliebte Produkte aus früheren limitierten Kollektionen zurückkehren.

Die Expansion von rhode über Sephora in Europa baut auf der jahrelangen Dynamik der Marke auf dem gesamten Kontinent auf. Im letzten Jahr war rhode Gastgeber eines Beachclubs auf Mallorca, einem immersiven Pop-up, das die Welt von rhode für europäische Zielgruppen zum Leben erweckte. Diesen Sommer knüpfte die Marke mit der rhode Summer Station Tour an der Amalfiküste und in Kopenhagen an diese Begeisterung an, wo zahlreiche Menschen aus der Region der Einladung folgten, um bei den allerersten Markenerlebnissen von rhode in Italien und Dänemark dabei zu sein.

rhode wird exklusiv bei Sephora in Europa erhältlich sein und baut damit auf die starke Partnerschaft auf, die sich seit der Markteinführung im Jahr 2025 durch historische und beispiellose Verkaufserfolge bei Sephora in den USA, Kanada und Großbritannien entwickelt hat. rhode ist bis heute die Nr. 1 unter den Kosmetikmarken bei Sephora in Nordamerika und Großbritannien.

Der starke Fokus von rhode auf die Community ergänzt sich ideal mit der globalen Reichweite von Sephora. Die enge Einbindung der Community gehört zu den größten Stärken von rhode. Diese Partnerschaft wird die Marke einem noch größeren Publikum von Beauty-Fans in ganz Europa näherbringen.

Die Expansion in neue Einzelhandelsmärkte erfolgt ein Jahr nach der Übernahme von rhode durch e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) im Jahr 2025 für 1 Milliarde US-Dollar. Sie markiert den Beginn des nächsten Kapitels für rhode, in dem die Marke noch mehr Menschen weltweit zugänglich gemacht werden soll.

Über rhode

rhode ist eine Kollektion ausgewählter Hautpflege- und Hybrid-Make-up-Essentials mit hochwirksamen, sorgfältig formulierten Rezepturen. Die von Hailey Rhode Bieber nach Jahren der Zusammenarbeit mit führenden Visagist:innen und Hautpflege-Expert:innen gegründete Marke entstand aus dem Wunsch heraus, eine vereinfachte tägliche Pflegeroutine mit hochwirksamen Produkten zu schaffen. Die Rezepturen von rhode, die von führenden Dermatolog:innen und Chemiker:innen für verschiedene Hauttypen entwickelt wurden, enthalten sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe in wirksamen Konzentrationen, die bei regelmäßiger Anwendung die Barrierefunktion der Haut stärken. Über ihre Produkte hinaus schafft die Marke durch Kampagnen mit hoher Reichweite, Live-Aktivierungen und Community-Engagement die unverwechselbare Markenwelt von rhode. rhode ist vegan, dermatologisch getestet und sowohl von Leaping Bunny als auch PETA als tierversuchsfrei zertifiziert. rhode wurde 2025 für 1 Milliarde US-Dollar von e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) übernommen. Weitere Informationen finden Sie auf www.rhodeskin.com.

Über Sephora

Sephora ist weltweit führend im Vertrieb hochwertiger Kosmetikprodukte. Mit 55.000 leidenschaftlichen Mitarbeitenden in 36 Märkten bringt Sephora Kundinnen und Kunden mit Beauty-Marken in einer der vertrauenswürdigsten und dynamischsten Beauty-Communities der Welt zusammen. Über unser globales Omnichannel-Netzwerk aus mehr als 3.200 Filialen und ikonischen Flagship-Stores sowie über unsere E-Commerce- und digitalen Plattformen erreichen wir eine äußerst aktive Community von Hunderten Millionen Beauty-Fans und bieten ihnen an jedem Kontaktpunkt personalisierte, immersive und nahtlose Erlebnisse. Mit einem Sortiment aus 500 Marken und unserer Eigenmarke "Sephora Collection" bieten wir die einzigartigste und vielfältigste Auswahl an hochwertigen Kosmetikprodukten, die auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden abgestimmt sind. Von exklusiven Düften bis hin zu Make-up, Haarpflege, Hautpflege und vielem mehr, erfinden wir die Welt der Luxuskosmetik immer wieder aufs Neue. Seit seiner Gründung im Jahr 1969 in Limoges, Frankreich, und als Teil der LVMH-Gruppe seit 1997 setzt SEPHORA neue Maßstäbe im Luxus-Beauty-Einzelhandel. Auch heute bricht die Marke weiterhin mit etablierten Konventionen, um ihre Mission zu verwirklichen: eine Welt voller Inspiration und Inklusivität zu schaffen, in der jeder Mensch seine individuelle Schönheit feiern kann. Weitere Informationen finden Sie auf www.sephora.com.

*Quelle: CreatorIQ, Top 10 Hautpflege-Rangliste, August 2026. Rhode belegt Platz 1 nach Earned Media Value (EMV)

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