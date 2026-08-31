VANCOUVER, B.C., 31. August 2026 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (NASDAQ: NICM) (TSX.V: NIM) (FWB: HLIA) (das "Unternehmen" oder "Nicola") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die ersten Analyseergebnisse zu den Proben aus zwei Halden mit Roherz, das aus dem Bestand von Red Eye Resources Ltd. ("Red Eye Resources") stammt, erhalten hat. Wie das Unternehmen bereits in seiner Pressemitteilung vom 17. August 2026 bekanntgab, hatten die beiden Parteien zuvor eine Gewinnbeteiligungsvereinbarung unterzeichnet.[1]

Entnommen wurden insgesamt 47,82 Kilogramm aus zwei verschiedenen Halden: 34,31 Kilogramm (rund 1200 Tonnen) aus der größeren Halde und 14,87 Kilogramm (rund 300 Tonnen) aus der kleineren Halde.

Tabelle 1: Proben aus der großen und kleinen Halde

Probe kg Au / ppm Ag / ppm Kleine Halde RE-01 3,57 0,224 242,87 RE-02 5,46 0,375 - RE-03 5,84 0,096 - Große Halde RE-04 6,65 18,148 4817,38 RE-05 3,55 0,182 70,44 RE-06 5,85 0,646 180,19 RE-07 3,84 0,698 219,96 RE-08 3,47 0,234 29,26 RE-09 5,26 0,103 18,11 RE-10 4,33 0,631 180,05 Gesamtprobenmenge (kg) 47,82

Die vorstehenden repräsentativen Ergebnisse weisen insgesamt betrachtet einen gewichteten Durchschnittgehalt von 2,83 Gramm Au und 753,41 Gramm Ag aus.[2] Das Unternehmen wird nun in weiterer Folge Simulationstests im Labor durchführen, um eine größtmögliche Ausbeute zu erzielen.

Probenahme

Die Probenahme diente dem Zweck, die Erzgehalte in den beiden Halden zu charakterisieren, um festzustellen, ob das Material in Nicolas Aufbereitungsanlage in Merritt verarbeitet werden soll. Die kleinere Erzhalde hatte eine Abmessung von rund 27 m x 8 m x 1,5 m und besteht aus Material aus nur einer Quelle. Die größere Erzhalde hatte (zum Zeitpunkt der Probenahme) eine Abmessung von rund 18 m x 13 m x 3,5 m und setzt sich aus Material unterschiedlichen Ursprungs zusammen.

Die Probenahme wurde von den bei Nicola beschäftigten Geologen durchgeführt. Die Entnahme der Proben erfolgte an der Oberfläche der Halden, um das zugängliche Material möglichst repräsentativ abzubilden. Die Proben wurden händisch entnommen und in einem Kunststoffsack verpackt, der an der Außenseite mit einem Etikett versehen und mit einem Kabelbinder verschlossen wurde. Die Einzelproben wogen im Schnitt zwischen 3 und 6 Kilogramm und beinhalteten feinkörniges Roherz bis hin zu Brocken von etwas mehr als Faustgröße. Jede Probe war eine Mischprobe aus Material, das aus einem Bereich mit einer Abmessung von wenigen Metern mal wenigen Metern stammte. Die Proben wurden anschließend von Nicolas Geologen zum Labor von Paragon Geochemical in Surrey (British Columbia) gebracht. Es handelt sich um ein unabhängiges Labor mit ISO 17025:2017-Zertifizierung, das auf geochemische Analysen spezialisiert ist. Die Proben wurden zerkleinert und vermahlen (Laborcode: PREP) und anschließend mit Hilfe des 2-Zyklus-PhotonAssay-Verfahrens auf ihren Gold- und Silbergehalt untersucht (Laborcode für Au und Ag: PA-AU02/AG02).

Die Ergebnisse dieses Programms gelten nicht als repräsentativ für das gesamte, in beiden Halden enthaltene Roherzvolumen, da das verdeckte Material für die Probenahme nicht zugänglich war und der größeren Halde nach der Probenahme weiteres Material hinzugefügt wurde. Außerdem sorgt die hohe Schwankungsbreite der Ergebnisse für Unwägbarkeiten bei der Verteilung der Erzgehalte.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung wurden von Will Whitty, P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Whitty ist Vice President of Exploration des Unternehmens.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der NASDAQ, der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und eine zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Verarbeitungs- und Tailings-Anlage in der Nähe von Merritt (British Columbia) betreibt. Das Unternehmen hat Gewinnbeteiligungsverträge mit hochgradigen Goldprojekten über Abbau und Verarbeitung abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Verarbeitungsanlage kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl gold- als auch silberhaltiges Material verarbeiten.

Das Unternehmen verfügt über sämtliche Anteile und Rechte am Projekt New Craigmont, einem hochgradigen Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon-Batholiths abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem ist das Unternehmen im Besitz von 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Treasure Mountain, das 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.

Im Namen des Board of Directors

"Peter Espig"

Peter Espig

CEO & Direktor

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Bill Cawker

Tel.: (604) 649-0080

E-Mail: info@nicolamining.com

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#_ednref1Pressemitteilung vom 17. August 2026: Link

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