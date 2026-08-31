Sachsen-Anhalt entwickelt sich immer mehr zum Mekka der deutschen Speicherbranche. Aktuell entstehen dort zahlreiche große Batteriespeicher. Nun gab auch Sunotec den offiziellen Startschuss für den Bau seines Batteriespeichers mit 100 Megawatt Leistung und 441 Megawattstunden Kapazität in Stendal. Er soll voraussichtlich im ersten Quartal in Betrieb gehen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Das Projekt hatte im zweiten Quartal den Ready-to-Build-Statuts erreicht. Sunotec übernimmt nun als Full-Turnkey-Anbieter federführend die Umsetzung. Neben Engineering und Installation wird Sunotec auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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