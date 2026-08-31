Bad Homburg/Köln (ots) -Unsere Erinnerungen machen uns zu dem, wer wir sind. Die Kampagne "Bevor Du es vergisst" von Lilly Deutschland rückt das Thema Gehirngesundheit in den Fokus und zeigt: Wir können kognitivem Abbau aktiv entgegenwirken. Um das Thema greifbar zu machen, lädt die Kampagne vom 25. bis 29.09.2026 zu einem Pop-up-Event in den Mediapark Köln ein.Wenn vertraute Routineaufgaben plötzlich aber kaum zu bewältigen sind oder die Orientierung schwindet, können das erste Anzeichen für eine mögliche demenzielle Erkrankung sein.[1] Doch vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass wir aktiv vorsorgen können. Genau hier setzt die bundesweite Aufklärungskampagne "Bevor Du es vergisst" von Lilly an, um ein neues Bewusstsein für Gehirngesundheit zu schaffen und über die Chancen der Prävention aufzuklären: Expert:innen gehen davon aus, dass bis zu 45 % der Demenzfälle durch 14 beeinflussbare Risikofaktoren potenziell verhindert oder verzögert werden könnten.[2]Erinnerungen sichtbar machen in KölnUm zu zeigen, dass jede Erinnerung es wert ist, frühzeitig zu handeln, lädt Lilly vom 25. bis 29. September zu einem Pop-up-Event auf dem Platz im Mediapark Köln ein. Herzstück der Aktion ist die "Memory Radio Station": Das reisende Kunst- und Technologieprojekt nutzt künstliche Intelligenz, um persönliche Geschichten der Besucher:innen in Bilder zu verwandeln und so Erinnerungen, die verloren zu gehen drohen, visuell für die Zukunft zu bewahren. Die Installation verdeutlicht, wie wertvoll und zugleich zerbrechlich unsere Erinnerungen sind. Gäste sollen so angeregt werden, über die Momente nachzudenken, die sie prägen, um ein frühzeitiges Handeln bei Gedächtnisproblemen zu fördern.Interessierte sind herzlich eingeladen, die "Memory Radio Station" zu testen und eine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen.Eigenverantwortung stärken und informierenAuch über die Veranstaltung hinaus informiert die Kampagne "Bevor Du es vergisst" umfassend über Prävention. Auf der zentralen Website www.meine-gehirngesundheit.de finden Interessierte alltagstaugliche Tipps sowie weiterführende Informationen, um das Thema Gehirngesundheit aktiv in den Alltag zu integrieren. Unser Gehirn trägt uns ein Leben lang - ein guter Grund, ihm frühzeitig die nötige Beachtung zu schenken.CMAT-47945 August 2026Über LillyLilly verbindet Fürsorge mit Forschergeist, um Medikamente zu entwickeln, die das Leben von Menschen verbessern. Seit fast 150 Jahren leisten wir Pionierarbeit, erzielen wissenschaftliche Durchbrüche und haben Therapieoptionen für einige der schwierigsten Gesundheitsprobleme gefunden. Heute helfen unsere Medikamente Millionen von Menschen auf der ganzen Welt.Mit Erkenntnissen aus den Bereichen Biotechnologie, Chemie und Genetik treiben unsere Wissenschaftler:innen neue Entdeckungen voran, um einige der größten gesundheitlichen Herausforderungen der Welt zu lösen. So arbeiten sie daran, die Behandlung von Diabetes immer weiter zu optimieren, Adipositas zu behandeln und deren gravierende Langzeitfolgen einzudämmen, den Kampf gegen die Alzheimer-Krankheit voranzubringen, Lösungen für folgenschwere Störungen des Immunsystems zu finden und schwer zu behandelnde Krebsarten in beherrschbare Krankheiten zu verwandeln.Bei jedem Schritt auf dem Weg zu einer gesünderen Welt geht es uns vor allem um eines: das Leben von Millionen Menschen zu verbessern. Das bedeutet auch, dass wir klinische Studien durchführen, die die Vielfalt unserer Welt abbilden. Und wir setzen uns dafür ein, dass unsere Medikamente weltweit zugänglich und bezahlbar sind.Weitere Informationen über Lilly Deutschland finden Sie hier:www.lilly.com/dewww.linkedin.com/showcase/lilly-deutschlandPP-MG-DE-2236[1] Kluckert, C.; Hüll, M. (2026): Demenzprävention. Neurologie up2date, 09(01), 81-101. Georg Thieme Verlag.[2] Livingston, G. et al. (2024): Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. The Lancet, 404(10452), 572-628. Elsevier.Pressekontakt:Weber ShandwickSpeicherstraße 5960327 Frankfurt am MainName: Maria SeignerBüro: 0151-58204360eMail: maria.seigner@omc.comLilly Deutschland GmbHWerner-Reimers-Straße 2-461352 Bad Homburgwww.lilly.com/dePressestelleBüro: 06172 273-2738eMail: pressestelle@lilly.comOriginal-Content von: Lilly Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19840/6343085