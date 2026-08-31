Bad Homburg/Berlin (ots) -Unsere Erinnerungen machen uns zu dem, wer wir sind. Die Kampagne "Bevor Du es vergisst" von Lilly Deutschland rückt das Thema Gehirngesundheit in den Fokus und zeigt: Wir können kognitivem Abbau aktiv entgegenwirken. Um das Thema greifbar zu machen, lädt die Kampagne vom 18. bis 21. September zu einer interaktiven Ausstellung ins Bikini Berlin ein.Wenn vertraute Routineaufgaben plötzlich aber kaum zu bewältigen sind oder die Orientierung schwindet, können das erste Anzeichen für eine mögliche demenzielle Erkrankung sein.[1] Doch vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass wir aktiv vorsorgen können. Genau hier setzt die bundesweite Aufklärungskampagne "Bevor Du es vergisst" von Lilly an, um ein neues Bewusstsein für Gehirngesundheit zu schaffen und über die Chancen der Prävention aufzuklären: Expert:innen gehen davon aus, dass bis zu 45 % der Demenzfälle durch 14 beeinflussbare Risikofaktoren potenziell verhindert oder verzögert werden könnten.[2]Gehirngesundheit hautnah erleben im Bikini BerlinUm genau diese Erkenntnisse im Alltag zu verankern, lädt Lilly vom 18. bis 21. September ins Bikini Berlin auf der Affenfensterfläche ein. In einer interaktiven Ausstellung können Besucher:innen an verschiedenen Stationen die Risikofaktoren und Präventionsmöglichkeiten für die Gehirngesundheit entdecken. Ein Teil der Ausstellung ist die "Memory Radio Station": Das preisgekrönte Kunst- und Technologieprojekt nutzt künstliche Intelligenz, um persönliche Erinnerungen, die verloren zu gehen drohen, visuell zu konstruieren und so für die Zukunft zu bewahren. Gäste sollen so angeregt werden, über die Erinnerungen nachzudenken, die sie prägen, um somit ein frühzeitiges Handeln bei Gedächtnisproblemen zu fördern. Interessierte sind herzlich eingeladen, in der gesamten Ausstellung auf Entdeckungstour zur Gehirngesundheit zu gehen.Eigenverantwortung stärken und informierenAuch über die Veranstaltung hinaus informiert die Kampagne "Bevor Du es vergisst" umfassend über Prävention. Auf der zentralen Website www.meine-gehirngesundheit.de finden Interessierte alltagstaugliche Tipps sowie weiterführende Informationen, um das Thema Gehirngesundheit aktiv in den Alltag zu integrieren. Unser Gehirn trägt uns ein Leben lang - ein guter Grund, ihm frühzeitig die nötige Beachtung zu schenken.CMAT-47943 August 2026Über LillyLilly verbindet Fürsorge mit Forschergeist, um Medikamente zu entwickeln, die das Leben von Menschen verbessern. Seit fast 150 Jahren leisten wir Pionierarbeit, erzielen wissenschaftliche Durchbrüche und haben Therapieoptionen für einige der schwierigsten Gesundheitsprobleme gefunden. Heute helfen unsere Medikamente Millionen von Menschen auf der ganzen Welt.Mit Erkenntnissen aus den Bereichen Biotechnologie, Chemie und Genetik treiben unsere Wissenschaftler:innen neue Entdeckungen voran, um einige der größten gesundheitlichen Herausforderungen der Welt zu lösen. So arbeiten sie daran, die Behandlung von Diabetes immer weiter zu optimieren, Adipositas zu behandeln und deren gravierende Langzeitfolgen einzudämmen, den Kampf gegen die Alzheimer-Krankheit voranzubringen, Lösungen für folgenschwere Störungen des Immunsystems zu finden und schwer zu behandelnde Krebsarten in beherrschbare Krankheiten zu verwandeln.Bei jedem Schritt auf dem Weg zu einer gesünderen Welt geht es uns vor allem um eines: das Leben von Millionen Menschen zu verbessern. Das bedeutet auch, dass wir klinische Studien durchführen, die die Vielfalt unserer Welt abbilden. Und wir setzen uns dafür ein, dass unsere Medikamente weltweit zugänglich und bezahlbar sind.Weitere Informationen über Lilly Deutschland finden Sie hier:www.lilly.com/dewww.linkedin.com/showcase/lilly-deutschlandPP-MG-DE-2236[1] Kluckert, C.; Hüll, M. (2026): Demenzprävention. Neurologie up2date, 09(01), 81-101. Georg Thieme Verlag.[2] Livingston, G. et al. (2024): Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. The Lancet, 404(10452), 572-628. Elsevier.Pressekontakt:Weber ShandwickSpeicherstraße 5960327 Frankfurt am MainName: Maria SeignerBüro: 0151-58204360eMail: maria.seigner@omc.comLilly Deutschland GmbHWerner-Reimers-Straße 2-461352 Bad Homburgwww.lilly.com/dePressestelleBüro: 06172 273-2738eMail: pressestelle@lilly.comOriginal-Content von: Lilly Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19840/6343084