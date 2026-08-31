Liverpool - Der FC Liverpool hat den französischen Nationalstürmer Bradley Barcola von Paris St-Germain verpflichtet. Das teilte der englische Topclub am Montag mit.



Barcola unterschrieb einen Fünfjahresvertrag und ist damit der fünfte Sommerneuzugang an der Anfield Road. Zuvor hatten bereits Flügelspieler Victor Munoz sowie die Verteidiger Jeremy Jacquet, Ronald Araujo und Ifeanyi Ndukwe unterschrieben.



"Es hat lange gedauert, aber ich bin heute sehr glücklich, für Liverpool spielen zu können. Ich will einfach nur auf dem Platz stehen und spielen", sagte Barcola bei seiner Vorstellung. "Ich möchte Großes erreichen. An erster Stelle steht der Gewinn der Premier League - das ist einer meiner größten Lebensträume. Deshalb habe ich auch einen langfristigen Vertrag unterschrieben - ich will langfristig Teil dieses Teams sein."



Barcola, der künftig die Rückennummer 29 trägt, ist auf dem linken Flügel am stärksten, kann aber auch andere Positionen in der Offensive besetzen.



Der Franzose soll die Mannschaft von Trainer Andoni Iraola verstärken, die zuletzt den Abgang von Mohamed Salah verkraften musste. Zudem fällt Hugo Ekitike langfristig verletzt aus, und ein Verkauf von Cody Gakpo steht im Raum.



In der vergangenen Saison erzielte Barcola in 49 Pflichtspielen für PSG 13 Tore und bereitete sieben weitere vor. Bei der Weltmeisterschaft 2026 stand er in allen acht Spielen Frankreichs auf dem Platz und traf dreimal.





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