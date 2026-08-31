New York - Der US-Aktienmarkt hat am Montag an seine Kursverluste vom Wochenende angeknüpft. Getrübt wird die Stimmung von einer erneuten Zuspitzung im Iran-Krieg, was den Ölpreis wieder anziehen liess und Inflationssorgen schürte. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,7 Prozent auf 53.202 Punkte. Auf Monatssicht deutet sich gleichwohl einmal mehr ein Anstieg an, und zwar in Höhe von gut einem Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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